السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات

وقال لمجلس الوزراء، إن " وجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات ومعاقبة المخالفين".وأضافت أن "التوجيه تضمن تمكين ماليًا ولوجستيًا لضمان متابعة التنفيذ والرقابة بشكل فاعل إلى جانب توفير المبالغ اللازمة لوزارة البيئة لتأمين الوقود وصيانة العجلات الخاصة بالفرق الفنية بما يمكنها من أداء مهماتها الرقابية بكفاءة".