الكشف عن نسبة الأمية في العراق
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548668-639001831811018761.jfif
رؤى مشتركة بين الجنابي وبارزاني لدعم استحقاقات المرحلة المقبلة وتثبيت المشهد السياسي
سياسة
2025-12-01 | 07:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
339 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
بحث
رئيس حزب
التشريع الوطني وأمين عام تحالف سيادة الوطني – تشريع،
زياد الجنابي
، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني،
مسعود بارزاني
، اليوم الاثنين، سبل صياغة تفاهمات رصينة تُسهم في تثبيت المشهد السياسي وإكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر
المكتب الإعلامي
للجنابي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الأخير "التقى بمسعود
بارزاني
في
أربيل
، ضمن حراك سياسي يستهدف بلورة تفاهمات أوسع تتناسب مع حساسية مرحلة تشكيل الحكومة وما يُرافقها من مشاورات دقيقة لاستكمال معادلة الحكم المقبلة".
وتناول اللقاء – بحسب البيان - مستجدات المشهد السياسي وآفاق بناء توافقات مسؤولة تقوم على الشراكة والتفاهم، وتغليب منطق الدولة بما يضمن انتقالاً هادئاً نحو بنية حكومية أكثر توازناً وقدرة على إدارة الملفات الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الضيقة.
وأكد الجنابي خلال اللقاء، رؤية التحالف في هذه المرحلة القائمة على الحوار والمصارحة وتثبيت آليات واقعية لصناعة القرار بما يعكس الإرادة الشعبية ويحافظ على استقرار المؤسسات. فيما شدَّد بارزاني على أهمية التواصل المستمر وتوسيع قاعدة التفاهم الوطني باعتبار ذلك مدخلاً ضرورياً لإنجاز ترتيبات تشكيل الحكومة على أسس ثابتة ووضوح في الأولويات.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتعميق مجالات التنسيق دعماً لاستحقاقات المرحلة وبحث سبل صياغة تفاهمات رصينة تسهم في تثبيت المشهد السياسي وإكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة، وفقا للبيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
رؤى مشتركة بين الجنابي وبارزاني
لدعم استحقاقات المرحلة المقبلة وتثبيت المشهد السياسي
المكتب الإعلامي
مسعود بارزاني
السومرية نيوز
زياد الجنابي
مكتب الإعلام
سومرية نيوز
السومرية
رئيس حزب
