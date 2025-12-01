الصفحة الرئيسية
الكشف عن نسبة الأمية في العراق
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رئيس الوزراء يوجه رسالة للسفراء العراقيين الجدد
سياسة
2025-12-01 | 08:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجه
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، رسالة الى السفراء العراقيين الجدد، فيما شدد على ضرورة ان يبتعد السفير عن أي اصطفافات أو مماحكات سياسية.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استقبل، اليوم الاثنين، السفراء العراقيين الجدد، حيث بارك نيلهم ثقة الحكومة ومجلس النواب، لتمثيل بلادهم دبلوماسياً في مختلف دول العالم".
وأكد
السوداني
أن "مهمة السفراء ليست امتيازاً وإنما تكليف ومسؤولية في تمثيل البلد، ويقع على عاتقهم واجب الدفاع عن مصالح
العراق
وشعبه بكل أطيافه ومكوناته، عبر استثمار الخبرات في العمل الدبلوماسي"، مؤكداً أن "اختيار السفراء خضع لمعايير واشتراطات، وكلنا ثقة بمن تمّ اختيارهم في الحرص على تمثيل العراق بأكمل وجه، والمساهمة بصياغة ستراتيجية الدبلوماسية العراقية، وبناء دبلوماسية حديثة تواكب متطلبات المستقبل".
وشدد على ضرورة "أن يبتعد السفير عن أي اصطفافات أو مماحكات سياسية"، مشيرا الى ان "العراق يمرّ اليوم بمرحلة التعافي والاستقرار واستعادة دوره الريادي في المنطقة، رغم الأحداث التي شهدتها".
وذكر ان "حكومتنا تمكنت من المحافظة على منهج واضح في السياسة الخارجية، وإقامة علاقات واسعة، وعدم اقتصارها على دول معينة"، لافتا الى "اننا حافظنا على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني، الذي طال بلداناً عربية وإسلامية".
وشدد على "إبراز موقف العراق المتوازن إزاء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مع الحفاظ على مصالح العراق وشعبه"، لافتا الى "اننا نعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية، ومن مهامّ السفراء تقديم دراسات وطروحات بهذا الشأن".
وذكر ان "عمل السفارات يجب أن يعكس التطورات الإيجابية في التنمية والإعمار والاستقرار في العراق"، لافتا الى "ضرورة تعزيز العمل في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ونسعى للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المتنوع".
وذكر ان "عملنا على تطوير الاقتصاد بسلسلة إصلاحات مصرفية وكمركية وضريبية، للمساهمة بخلق بيئة استثمارية جاذبة"، موضحا "اننا نواجه تحديات البيئة وأزمة المياه، ما يتطلب دوراً دبلوماسياً محورياً في التفاوض مع الدول المعنية والمنظمات الدولية".
وأكد "على تعزيز دور (الدبلوماسية الناعمة)، عبر الجوانب الثقافية والرياضية التي تقرب بين الشعوب"، موضحا ان "كل الإمكانيات ستكون جاهزة لدعم مسار
وزارة الخارجية
وسفرائنا في مختلف العواصم".
وشدد على "المحافظة على اللجان المشتركة وتنشيطها، لأنها تمثل إطار العلاقات الخارجية بين العراق وباقي الدول"، لافتا الى ان "المواطن العراقي أيام النظام المباد كان يهرب من السفارات العراقية، واليوم الدولة ومؤسساتها وسفاراتها في خدمة المواطن".
وأوضح ان "من أولويات السفراء رعاية الجاليات العراقية بمختلف تنوعاتها وبجميع متطلباتها، والعمل على ربط الجاليات ببلدهم".
رئيس
الوزراء
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
مكتب الإعلام
