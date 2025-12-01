"يونامي" تنوه عن جلسة لمجلس الأمن الدولي تخص العراق

وقالت "يونامي" في بيان نشرته على منصة "أكس"، "سيعقد جلسة بشأن الوضع في يوم الثلاثاء، 2 كانون الأول/ 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".وأضاف البيان، "من المتوقع أن يقدم للأمين العام للأمم المتحدة في الحسّان إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن بعثة لمساعدة العراق (يونامي)".