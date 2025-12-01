Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن نسبة الأمية في العراق​
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"يونامي" تنوه عن جلسة لمجلس الأمن الدولي تخص العراق

سياسة

2025-12-01 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;يونامي&quot; تنوه عن جلسة لمجلس الأمن الدولي تخص العراق
338 شوهد

نوهت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي تخص الوضع في العراق، غداً.

وقالت "يونامي" في بيان نشرته على منصة "أكس"، "سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

وأضاف البيان، "من المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
من الأخير
Play
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
Play
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
Play
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Play
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
Play
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Play
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
عشرين
Play
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
Play
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
Play
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Play
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
Play
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Play
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
Play
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
Play
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
Play
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-01
من الأخير
Play
من الأخير
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
Play
مسيرات كورمور تحرق ملامح الرئيس والمـ قاومة تعرض خدماتها - من الأخير م٢ - حلقة ٩٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
Play
نشرة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Play
العراق في دقيقة 30-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-30
Live Talk
Play
Live Talk
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
Play
من مهندس الى راوي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٧٠ | 2025
10:30 | 2025-11-30
عشرين
Play
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
Play
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
رحال
Play
رحال
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Play
تربية الديابه في خانقين - رحال م٦ - الحلقة ٢٤ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-29
Biotic
Play
Biotic
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
Play
متلازمة القلب المكسور - م٤ Biotic - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:30 | 2025-11-28
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
Play
المالكي يستنهض الحلف الشيعي الكردي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
13:15 | 2025-11-28
الهوا الك
Play
الهوا الك
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28
Play
أم لأيتام تبحث عن مأوى - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-28

اخترنا لك
قيادي رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني يقدم استقالته
12:22 | 2025-12-01
رئيس الوزراء يوجه رسالة للسفراء العراقيين الجدد
08:55 | 2025-12-01
رؤى مشتركة بين الجنابي وبارزاني لدعم استحقاقات المرحلة المقبلة وتثبيت المشهد السياسي
07:15 | 2025-12-01
19 طعنا انتخابيا "ضائعا" بين الأرقام المتضاربة وتساؤلات عن 220 طعنا "حُسم ولم يُرَد".. هل يحدث تغييرات؟
04:24 | 2025-12-01
السوداني يوجه بمعالجة تلوث الهواء وتشديد إجراءات منع الحرق العشوائي للنفايات
04:12 | 2025-12-01
نائب وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق (صور)
03:58 | 2025-12-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.