مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟

وتتزامن هذه التطورات مع جهود القوى السياسية العراقية لرسم ملامح الحكومة المقبلة بعد الانتخابات الأخيرة، في وقت يعود فيه المشهد العراقي بقوة إلى إطار صراع النفوذ بين وطهران، وحدود ما يمكن أن يمرّره كل طرف في ملف والحقائب السيادية.حراك أمريكي مكثّفورغم أن التحركات الأمريكية تبدو في ظاهرها دبلوماسية معتادة، إلا أن الساعات الماضية عكست مستوى أعلى من النشاط السياسي، بدءاً من زيارة نائب وزير الخارجية ريغاس لبغداد، مروراً بلقاء مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وصولاً إلى التحضيرات لوصول سافايا، المبعوث الرئاسي الذي أثار الكثير من الجدل، والذي لم يُخفِ تلقّيه أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي بشأن .هذا التزامن دفع مراقبين إلى القول إن العراق يدخل مرحلة التوازن الجبري، حيث لم يعد قادراً على إدارة الهوامش السابقة بين واشنطن وطهران بالمرونة عينها.رؤية أمريكية أكثر حدّةوقال مدير للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل إن "توجيهات الجديدة تحمل رؤية واضحة نحو عراق خالٍ من السلاح غير المنضبط"، مؤكداً أن "واشنطن تعتبر استهداف حقل كورمور للغاز والمنشآت الحيوية الأخرى عملاً إرهابياً يستوجب إجراءات قد تتوسّع لتشمل تنسيقاً أمنياً مكثفاً مع ".وأضاف لـ ان "ترتيب البيت الداخلي العراقي لم يعد شأناً محلياً فقط؛ فبعد السابع من أكتوبر، تبدلت المعادلات الإقليمية، ولم يعد ممكناً قيام دولة وطنية في ظل وجود جماعات تمتلك اقتصاداً موازياً وتتدخل في القرارات العليا للدولة".وتتابع هذا الحراك الأمريكي بحذر، وفق مراقبين، خصوصاً مع تراجع مستوى نفوذها الإقليمي في سوريا ولبنان واليمن، مقابل محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد النفوذ في العراق عبر تقليص الأداء الأمني الإيراني من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.وتشير تقديرات سياسية إلى أن تدرك أن واشنطن لا تسعى لإخراجها من العراق، لكنها تريد تحويل نفوذها من حضور ميداني مباشر إلى مسار تفاوضي مؤسسي، وهو ما تعتبره طهران مساساً بمكانتها داخل المشهد العراقي.تحوّل داخل البرلمانمن جهته، يرى رئيس مركز كلواذا للدراسات الدكتور باسل حسين أن "وصول سافايا يأتي في لحظة حساسة داخل البرلمان، بعد دخول قوى تمتلك أجنحة مسلّحة إلى المؤسسة التشريعية"، لافتاً إلى أن واشنطن تنظر إلى هذا التطور باعتباره نقطة تستوجب إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية.وأضاف ان " تريد ضمان أن هذا الصعود لن يتحول إلى مظلة شرعية تعرقل مسار العقوبات، أو تمنح إيران مساحة أكبر داخل الدولة، ولذلك فإن مهمة سافايا ستكون جزءاً من إعادة معايرة العلاقة بين الدولة والقوى الناشئة التي باتت تمتلك شرعية السلاح وشرعية المقعد البرلماني في الوقت نفسه".حكومة مقبلة في مهبّ التوازنومع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، تبدو مهمة رئيس الوزراء المقبل شديدة التعقيد، بحسب مختصين، إذ لم يعد ممكناً إدارة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران بالطريقة التقليدية، خصوصاً في ظل التحذيرات الأمريكية من التعامل مع أي حكومة تضم شخصيات مدرجة على لوائح العقوبات، مقابل إصرار قوى داخل الإطار التنسيقي على تثبيت حضورها السياسي والتنفيذي بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة.الأسابيع المقبلة حاسمةوتذهب تقديرات سياسية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل "التوازن الجبري" الجديد؛ فإما تشكيل حكومة تمتلك القدرة على ضبط السلاح وإدارة الملفات الاقتصادية بعيداً عن الاستقطاب الخارجي، أو مواجهة مرحلة من العزلة الاقتصادية والسياسية قد تفرضها واشنطن إذا رأت أن بغداد تميل نحو نموذج "دولة النفوذ" لا "دولة المؤسسات".