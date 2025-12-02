Alsumaria Tv
حسم الاستحقاقات الدستورية على طاولة رئيس الجمهورية والمالكي

سياسة

2025-12-02 | 04:11
Alsumaria Tv
حسم الاستحقاقات الدستورية على طاولة رئيس الجمهورية والمالكي
356 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، المسارات الجارية للحوار بين الكتل والقوى الوطنية لبلورة رؤية مشتركة تفضي إلى حسم الاستحقاقات الدستورية.


وقال موقع رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية التقى اليوم في بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي".

وبحسب البيان، أعرب رئيس الجمهورية، في مستهل اللقاء، عن تقديره للمشاعر الصادقة للسيد المالكي وتعازيه بوفاة شقيقه المرحوم شمال جمال رشيد.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب بحث المسارات الجارية للحوار بين الكتل والقوى الوطنية لبلورة رؤية مشتركة تفضي إلى حسم الاستحقاقات الدستورية وفق المُدد الزمنية المقررة لها".
العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
07:42 | 2025-12-02
السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين
05:41 | 2025-12-02
الشيخ همام حمودي للسفير الأسترالي: الاستقرار سيمهد لتشكيل حكومة غير جدلية
05:37 | 2025-12-02
مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟
03:08 | 2025-12-02
هل سيؤجل حسم الرئاسات الى العام المقبل؟
01:35 | 2025-12-02
الإطار التنسيقي يعلن عزمه حسم الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية
14:42 | 2025-12-01

