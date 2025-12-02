السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم، سفير جمهورية الجديد لدى دانييل كريبر، وعبّر عن ترحيبه بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهامه وبما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، والعمل على تنميتها في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة".وبحسب البيان، أكد رئيس على "التزام العراق بمواصلة تعزيز الشراكة مع ، ولا سيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتغير المناخي، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة".واشار السوداني الى أن "العراق ينعم بالأمن والاستقرار ودوره محوري ومهم في المنطقة"، مبينا ان "الانتخابات النيابية التي جرت بسلاسة وشفافية عكست مدى ترسيخ التجربة الديمقراطية، خصوصا في ظل المشاركة الشعبية الواسعة، وهي دليل على ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية".من جانبه، هنأ السفير الألماني رئيس مجلس الوزراء على نجاح اجراء الانتخابات النيابية، وأشاد بجهوده في ابعاد العراق عن ساحة الصراع والازمات في المنطقة، مبينا ان وفدا اقتصاديا ألمانيّاً سيزور العراق العام المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون والمضي نحو تحقيق التنمية والازدهار، بحسب البيان.