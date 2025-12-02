الصفحة الرئيسية
ترامب يقرر حضور قرعة كأس العالم 2026
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548802-639002689326501398.jpg
الشيخ همام حمودي للسفير الأسترالي: الاستقرار سيمهد لتشكيل حكومة غير جدلية
سياسة
2025-12-02 | 05:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
بحث رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
الشيخ همام حمودي
، اليوم الثلاثاء، مع سفير استراليا لدى
بغداد
غلين مايلز
مستجدات الساحة العراقية، والتحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها البلد.
وذكر
المكتب الإعلامي
للشيخ
حمودي
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الشيخ حمودي أوضح خلال ان حالة الاستقرار ونضج الوعي الديمقراطي كفلا مناخاً مشجعاً للعراقيين للمشاركة الانتخابية، مؤكداً "حرص القوى الوطنية على الحوار وبناء رؤية مشتركة لإدامة الإستقرار بتشكيل حكومة غير جدلية، داخلياً وخارجياً، وقوية بمستوى التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها البلد، منوهاً إلى سعي الجميع إلى تمثيل الإرادة الوطنية العراقية الحرة بعيداً عن أي تدخلات خارجية".
وأعرب الشيخ حمودي: "عن ثقته بتشكيل الحكومة وإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية ستتم بتوقيتاتها، حرصاً على تعزيز ثقة الناس باهمية المسار الديمقراطي في التغيير وتلبية طموحاتهم".
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الشيخ حمودي والمالكي يدعوان لتشكيل حكومة قوية بمستوى التحديات وبرؤية "تصحيحية واقعية"
02:28 | 2025-12-01
الشيخ همام حمودي للسفيرة الإسبانية: العراق يمضي بثقة لبناء دولة قوية بمستوى التحديات
04:47 | 2025-11-24
الشيخ حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري
10:28 | 2025-10-01
وفاة المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي
07:04 | 2025-11-22
الشيخ همام حمودي
السفير الاسترالي
تشكيل الحكومة
المجلس الأعلى الإسلامي
رئيس المجلس الأعلى
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
مكتب الإعلام
رئيس المجلس
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
37.82%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس "الكسل"
محليات
23.29%
04:00 | 2025-12-01
تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس "الكسل"
04:00 | 2025-12-01
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
20.98%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
أخبار الطقس
17.91%
00:58 | 2025-12-01
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
00:58 | 2025-12-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
اخترنا لك
العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
07:42 | 2025-12-02
السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين
05:41 | 2025-12-02
حسم الاستحقاقات الدستورية على طاولة رئيس الجمهورية والمالكي
04:11 | 2025-12-02
مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟
03:08 | 2025-12-02
هل سيؤجل حسم الرئاسات الى العام المقبل؟
01:35 | 2025-12-02
الإطار التنسيقي يعلن عزمه حسم الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية
14:42 | 2025-12-01
