العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

سياسة

2025-12-02 | 07:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
227 شوهد

عقدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقدها في بغداد العام المقبل.

وذكر بيان للوزارة، "عُقد في مقر وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول 2025، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقدها في بغداد خلال شهر نيسان من العام المقبل".

وترأس الاجتماع عن الجانب العراقي "وكيلُ الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد، رئيس لجنة الأمر الديواني المعنية بالتحضير لاستضافة الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بغداد 2026، فيما ترأس وفد المنظمة الأمينُ العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبعي".

وقد رحّب الوكيل "بوفد المنظمة، مؤكداً استعداد العراق التام للتعاون من أجل ضمان نجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين. وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والإدارية والأمنية والإعلامية اللازمة".

وفي هذا الصدد، عبّر وفد المنظمة عن إعجابه بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة، فضلاً عن التطور الملحوظ في العاصمة بغداد خلال جولته فيها، كما أشاد بالتنظيم الجيد للاجتماع من قبل وزارة الخارجية.

وأكد السفير يوسف الضبعي أن نجاح العراق في استضافة الدورة المقبلة يمثل نجاحاً للعرب والمسلمين، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل حرص العراق على تعزيز دوره ضمن المنظمة. كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث العربي والإسلامي المرتقب.

اخترنا لك
بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
12:35 | 2025-12-02
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الخاصة بشأن العراق
10:06 | 2025-12-02
السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين
05:41 | 2025-12-02
الشيخ همام حمودي للسفير الأسترالي: الاستقرار سيمهد لتشكيل حكومة غير جدلية
05:37 | 2025-12-02
حسم الاستحقاقات الدستورية على طاولة رئيس الجمهورية والمالكي
04:11 | 2025-12-02
مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟
03:08 | 2025-12-02

