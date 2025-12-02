العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وذكر بيان للوزارة، "عُقد في ، يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول 2025، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول ، المزمع عقدها في خلال شهر نيسان من العام المقبل".وترأس الاجتماع عن الجانب العراقي "وكيلُ الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش ، رئيس المعنية بالتحضير لاستضافة الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإسلامي في بغداد 2026، فيما ترأس وفد المنظمة الأمينُ العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبعي".وقد رحّب الوكيل "بوفد المنظمة، مؤكداً استعداد التام للتعاون من أجل ضمان نجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين. وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والإدارية والأمنية والإعلامية اللازمة".وفي هذا الصدد، عبّر وفد المنظمة عن إعجابه بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة، فضلاً عن التطور الملحوظ في العاصمة بغداد خلال جولته فيها، كما أشاد بالتنظيم الجيد للاجتماع من قبل .وأكد السفير يوسف الضبعي أن نجاح العراق في استضافة الدورة المقبلة يمثل نجاحاً للعرب والمسلمين، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.وفي هذا الصدد، أكد الوكيل حرص العراق على تعزيز دوره ضمن المنظمة. كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث العربي والإسلامي المرتقب.