العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البنك المركزي يتحدث عن مشروع الدينار الرقمي: قيد التنفيذ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548815-639002761818917680.jpg
العام المقبل.. بغداد تستضيف مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
سياسة
2025-12-02 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
227 شوهد
عقدت
وزارة الخارجية
، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول
منظمة التعاون الإسلامي
، المزمع عقدها في
بغداد
العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة، "عُقد في
مقر وزارة الخارجية
، يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول 2025، اجتماعاً خُصِّص لمناقشة الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة بالدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول
منظمة التعاون الإسلامي
، المزمع عقدها في
بغداد
خلال شهر نيسان من العام المقبل".
وترأس الاجتماع عن الجانب العراقي "وكيلُ الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش
خالد سعيد
، رئيس
لجنة الأمر الديواني
المعنية بالتحضير لاستضافة الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في
منظمة التعاون
الإسلامي في بغداد 2026، فيما ترأس وفد المنظمة الأمينُ العام المساعد للشؤون السياسية السفير يوسف الضبعي".
وقد رحّب الوكيل "بوفد المنظمة، مؤكداً استعداد
العراق
التام للتعاون من أجل ضمان نجاح أعمال الدورة الثانية والخمسين. وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والإدارية والأمنية والإعلامية اللازمة".
وفي هذا الصدد، عبّر وفد المنظمة عن إعجابه بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق، وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة، فضلاً عن التطور الملحوظ في العاصمة بغداد خلال جولته فيها، كما أشاد بالتنظيم الجيد للاجتماع من قبل
وزارة الخارجية
.
وأكد السفير يوسف الضبعي أن نجاح العراق في استضافة الدورة المقبلة يمثل نجاحاً للعرب والمسلمين، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد الوكيل حرص العراق على تعزيز دوره ضمن المنظمة. كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لاستكمال التحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث العربي والإسلامي المرتقب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
اختيار العراق ضمن عضوية مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
07:29 | 2025-10-23
اجتماع إسطنبول: وزراء خارجية الدول الإسلامية يناقشون المرحلة المقبلة في غزة
07:10 | 2025-11-03
تكليف اللامي برئاسة جلسات مؤتمر وزراء الإعلام العرب
14:18 | 2025-11-04
وزير الخارجية اليوناني من بغداد: نؤكد التزامنا الثابت بالتعاون مع العراق
04:01 | 2025-10-30
الخارجية
العراقية
منظمة التعاون الإسلامي
لجنة الأمر الديواني
مقر وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
وزارة الخارجية
منظمة التعاون
مؤتمر وزراء
لجنة الأمر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
33.15%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
26.27%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس "الكسل"
محليات
24.33%
04:00 | 2025-12-01
تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس "الكسل"
04:00 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.25%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-02
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
من الأخير
الإطار يستعد لحكومة منزوعة الفصــ.ائل - من الأخير م٢ - حلقة ٩٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
Live Talk
ترفيه مبتكر يجمع بين الأزياء التنكرية والمواقف الكوميدية - Live Talk - الحلقة ١٧١ | 2025
10:30 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
عشرين
النواب المستقلون .. بين الخسارة الانتخابية والملفات الرقابية - عشرين م٤ - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-29
اخترنا لك
بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
12:35 | 2025-12-02
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الخاصة بشأن العراق
10:06 | 2025-12-02
السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين
05:41 | 2025-12-02
الشيخ همام حمودي للسفير الأسترالي: الاستقرار سيمهد لتشكيل حكومة غير جدلية
05:37 | 2025-12-02
حسم الاستحقاقات الدستورية على طاولة رئيس الجمهورية والمالكي
04:11 | 2025-12-02
مبعوث ترامب لسوريا ونائب الخارجية الأميركية وقريبا سافايا.. هل ستغير واشنطن المعادلة بالعراق؟
03:08 | 2025-12-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.