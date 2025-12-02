مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته الخاصة بشأن العراق

وقال للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان خلال إحاطته في ، إن "هذه الإحاطة تأتي قبيل انتهاء مهمة يونامي وتعد الأخيرة".وتابع: " انتصر على الإرهاب بفضل شعبه والدعم الدولي"، مبيناً ان "العراق نجح بإقامة انتخابات شفافة وبنسبة مشاركة مرتفعة".واكمل: "اتوقع بأن تشكيل الجديدة لن يتأخر"، مردفاً ان "العراق تخطى ظروفاً صعبة في طريقه نحو الاستقرار".واعرب الحسان عن امله "في حل المسائل العالقة بين حكومتي واربيل"، مبيناً ان "العراق نجح بتسريع اعادة مواطنيه من مخبم واعاد 20،800 شخص".واضاف: "اهنئ العراق على انتخابه عضواً بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة"، مؤكداً ان "انتهاء مهام بعثة في العراق لا يعني نهاية التعاون معه بل بداية فصل جديد".واشار الى ان "سياسة الرئيس ستواصل تعزيز العلاقات مع العراق".