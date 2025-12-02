بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق

دعا وزير الخارجية العراقي ، نائب وزير الخارجية الأمريكي ريغاس، إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى ، فيما أكد الجانبان أهمية العمل على خفض التوتر في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الأمريكي ريغاس، في ، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وتم خلال الاجتماع وفق البيان "استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك جهود تحقيق الاستقرار، وضرورة دعم الحوار، مع التركيز على الوضع في وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر وبناء التفاهم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأشار حسين إلى "أهمية تخفيف حدة التوتر الإقليمي"، مؤكداً دور العراق في دعم جهود الاستقرار.

واستعرض وزير الخارجية الحراك السياسي بعد الانتخابات، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل وفق التوقيتات الدستورية، مع مراعاة التوازن بين القوى السياسية لضمان انتظام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان والحكومة، بما يسهم في تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة وفعالية.



كما أشاد حسين بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الانتخابات، وارتفاع نسبة المشاركة، مؤكداً أهمية استمرار الاستقرار السياسي في البلاد، وأشاد أيضاً بقرب افتتاح في ، وما تمثله من تعزيز للتعاون الدبلوماسي بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في .



وشدد حسين على أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، بما يعزز التنمية ويدعم عودة الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق، كما دعا إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظراً للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار.

من جانبه، أعرب ريغاس عن تقدير للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة في هذا المجال، ومشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكد على أهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع الحكومة العراقية.

وسبق أن أصدرت دائرة شؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات من السفر الى 21 دولة بينها العراق.