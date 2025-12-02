ترامب يتحدث عن السوداني: صديقي وقد رشّحني لجائزة نوبل

كشف الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، شكره لرئيس الوزراء ، فيما أشار الى أن صار أكثر قرباً للولايات المتحدة.

وقال في ختام جلسة طويلة للإدارة الأمريكية امتدت ساعتين في ، إنه تفاجأ بقرار العراقي الذي رشح ترامب لنيل نوبل للسلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "لم يكن يتوقع هذا القرار من "، معربا عن شكره للسوداني بحرارة.

وفيما يخص بأوضاع البلاد والعلاقة بين وواشنطن، أكد ترامب أن "العراق صار أكثر قرباً للولايات المتحدة بفعل الصواريخ الأمريكية التي سقطت على ".



وأردف ترامب أن "إيران كانت دولة متنمرة في الشرق الأوسط، وتتنمر على العراق بشكل خاص، لكن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية جعلت العراق أكثر ودية في علاقاته مع ".