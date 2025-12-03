وقالت الخارجية التركية في بيان، ان "البيان الذي صدر يوم (2 ديسمبر) باسم “ مقر بارزاني” واستهدف السيد دولت بهتشلي، ، يُعدّ غير مقبول من حيث المضمون واللغة المستخدمة".وأضافت: "قد طُلب من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) تقديم إيضاحات بشأن هذا البيان المسيء والاستفزازي، الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من ، واتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين عنه".وكان مقر قد اصدر يوم امس بيانا هاجم فيه زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، وذلك بعد ان هاجم بهتشلي لاصطحابه عناصر من البيشمركة خلال زيارته الأخيرة الى ، معتبرا ان الخطوة تنتهك سيادة تركيا.وقال مقر إن كل الترتيبات الأمنية تمت بتوافق بروتوكولي بين المؤسسات ذات الصلة في الإقليم وتركيا، مشيراً إلى أن مسؤولين أتراك رفيعو المستوى يزورون الإقليم ترافقهم الوحدات العسكرية التركية الخاصة دون حدوث أي مشكلة.وأضاف مقر بارزاني: كنّا نظن أن الله قد هدى دولت باخجلي إلى ، وأنه طوى صفحة تبني العنصرية والشوفينية؛ ولكن يبدو أنه لا يزال ذلك الذئب القديم نفسه ولكنه الآن يرتدي جلد الخروف".