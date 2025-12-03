الصفحة الرئيسية
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
الخارجية التركية "غاضبة من "مقر بارزاني" وتطالب قيادة البارتي بـ"المحاسبة الفورية للمسؤولين
سياسة
2025-12-03 | 02:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
544 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أصدرت
وزارة الخارجية التركية
، اليوم الأربعاء، بيانا "غاضبا" من المتحدث باسم مقر
بارزاني
، مطالبة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم إيضاحات واتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين عنه.
وقالت الخارجية التركية في بيان، ان "البيان الذي صدر يوم (2 ديسمبر) باسم “
مكتب المتحدث باسم
مقر بارزاني” واستهدف السيد دولت بهتشلي،
رئيس حزب
الحركة القومية
، يُعدّ غير مقبول من حيث المضمون واللغة المستخدمة".
وأضافت: "قد طُلب من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) تقديم إيضاحات بشأن هذا البيان المسيء والاستفزازي، الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من
الصحة
، واتخاذ إجراءات فورية بحق المسؤولين عنه".
وكان مقر
بارزاني
قد اصدر يوم امس بيانا هاجم فيه زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، وذلك بعد ان هاجم بهتشلي
مسعود بارزاني
لاصطحابه عناصر من البيشمركة خلال زيارته الأخيرة الى
تركيا
، معتبرا ان الخطوة تنتهك سيادة تركيا.
وقال مقر
البارزاني
إن كل الترتيبات الأمنية تمت بتوافق بروتوكولي بين المؤسسات ذات الصلة في الإقليم وتركيا، مشيراً إلى أن مسؤولين أتراك رفيعو المستوى يزورون الإقليم ترافقهم الوحدات العسكرية التركية الخاصة دون حدوث أي مشكلة.
وأضاف مقر بارزاني: كنّا نظن أن الله قد هدى دولت باخجلي إلى
الرشاد
، وأنه طوى صفحة تبني العنصرية والشوفينية؛ ولكن يبدو أنه لا يزال ذلك الذئب
الرمادي
القديم نفسه ولكنه الآن يرتدي جلد الخروف".
مقالات ذات صلة
رئيس القضاء ووزير الخارجية يشددان على الإسراع بـ"تنفيذ نتائج الانتخابات"
02:06 | 2025-11-17
ترامب على موعد مع "زحف غاضب"
01:38 | 2025-10-18
"الجيش الاسرائيلي": استهدفنا قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر - عاجل
08:14 | 2025-09-09
دعت للتحلي بالمسؤولية.. الداخلية غاضبة بشدة من "بعض" مستخدمي مواقع التواصل
08:14 | 2025-10-19
تركيا
بارزاني
وزارة الخارجية التركية
مكتب المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الحركة القومية
مسعود بارزاني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
البارزاني
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.38%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.71%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.56%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.35%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
من الأخير
الظرف المرفوض.. المرجعية تبعثر قواعد الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
Live Talk
اليوم العالمي لذوي الاعاقة - Live Talk - الحلقة ١٧٢ | 2025
10:30 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
جات بالليل
تكسير الأغاني 30-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-30
تغريدة غامضة ومقتضبة من السوداني.. هل لها علاقة بترشيح ترامب لـ"جائزة نوبل"؟
03:57 | 2025-12-03
السفارة الامريكية تشارك بيانا للخارجية العراقية وتضيف عليه: "سنواصل التأكيد على تفكيك الميليشيات"
03:20 | 2025-12-03
سباق تشكيل الحكومة يدخل مرحلة الحسم.. لقاءات سياسية وضغوط لتسمية الرئاسات
03:07 | 2025-12-03
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
02:19 | 2025-12-03
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
15:28 | 2025-12-02
ترامب يتحدث عن السوداني: صديقي وقد رشّحني لجائزة نوبل
15:25 | 2025-12-02
