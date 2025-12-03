السفارة الامريكية تشارك بيانا للخارجية العراقية وتضيف عليه: "سنواصل التأكيد على تفكيك الميليشيات"

وبينما نشرت بيانا مطولا عن الزيارة والملفات التي جرى بحثها، الا ان السفارة الامريكية ببغداد اعادت مشاركة البيان العراقي وأضافت "جزءا مفقودا من المباحثات" لم يتطرق اليها البيان العراقي.وقالت السفارة الامريكية في تعليقها على البيان العراقي انه "أجرى نائب وزير الخارجية الأمرِيكي لشؤون الإدارة والموارد ريغاس، محادثات مثمرة مع وزير الخارجية العراقي حول بناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكلٍّ من الأميركيين والعراقيين".وأضاف البيان: "وكما قال وزير الخارجية روبيو، ستواصل التأكيد بوضوح عن ضرورة تفكيك الميليشيات المدعومة من التي تقوّض سيادة ، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران".وكانت العراقية قد اشارت الى انه "تم خلال الاجتماع استعراض التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على الوضع في وإيران، وأهمية العمل على خفض التوتر، واستعراض الحراك السياسي بعد الانتخابات، وضرورة الإسراع في تشكيل وفق التوقيتات الدستورية، مع مراعاة التوازن بين القوى السياسية لضمان انتظام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان والحكومة".وشدد الوزير على "أهمية استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة، ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار، كما دعا إلى إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق، نظراً للاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، وتسهيل فرص الاستثمار".ونقل بيان وزارة الخارجية العراقية عن مايكل ريغاس "تقدير الولايات المتحدة للتقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الاستقرار والأمن، وأهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكد على أهمية العمل في إطار علاقة ثنائية إيجابية مع ".