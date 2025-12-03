وقال في تغريدة مقتضبة تابعتها ، انه "مذ تسلّمتُ المسؤولية حرصت على أن أبني صداقات تخدم ، لقد أدركت منذ البداية أنّ علاقات الصداقة، لا العداء، هي التي تكفل استقرار بلدنا ونموّه وازدهاره"، خاتما التغريدة بـ"العراق أولا".وجاءت تغريدة السوداني التي ختمها بـ"العراق أولا"، وهي عبارة مماثلة لما يستخدمه " "، بعد ساعات من اشتعال الأجواء السياسية والشعبية على خلفية ماتحدث به ترامب عن "ترشيح العراقي له لجائزة نوبل للسلام"، قائلا انه "استغرب هذه الخطوة من العراق لكنها كانت شرفا كبيرا لي".