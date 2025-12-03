السامرائي: افتتاح جسر الإسحاقي – المعتصم خطوة مهمة لدعم البنى الخدمية بصلاح الدين

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "السّامرائي شارك، في حفل افتتاح ناحيتي – المعتصم، بحضور محافظ السابق الشيخ والحالي ، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية، حيث جرى الاطلاع على مراحل إنجاز المشروع وأثره المباشر في تعزيز حركة السكان والربط بين مناطق المحافظة".وأكد ، أن "افتتاح هذا الجسر يمثل خطوة مهمة لدعم البنى الخدمية في صلاح الدين وتسهيل تنقل الأهالي"، مشدداً على "ضرورة المضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتدعم الاستقرار، وتلبي احتياجات المناطق التي عانت من الإهمال وتأخر الخدمات".