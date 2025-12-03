السامرائي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة بين البلدين

وذكرت للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء تناول تطورات المنطقة وانعكاساتها على ، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين والمملكة المتحدة في دعم الاستقرار وتعزيز فرص التنمية".وتابع، ان "اللقاء ناقش فتح آفاق أوسع وجديدة للتنسيق والتواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة".