واشنطن بعد افتتاح مبنى قنصليتها بأربيل: تظهر قيمة عراق ذو سيادة

اعتبرت في ، الأربعاء، أن افتتاح مبنى القنصلية الجديد في تظهر القيمة التي يمكن أن يقدمها عراق ذو سيادة.

وجاء في منشور للسفارة على منصة "اكس"، " في ظل قيادة الرئيس ، تدفع الشرق الأوسط نحو عهدٍ من الاستقرار والازدهار".

وأضافت أن "استثمار في القنصلية الجديدة يوفر منصة آمنة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة، ويُظهر القيمة التي يمكن أن يقدمها عراق ذو سيادة وأمن وازدهار لشعبه ولأمريكا".

وافتتحت ، اليوم الأربعاء، لقنصلية لها في .