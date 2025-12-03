بحث رئيس تحالف العزم ، ورئيس (أبو مازن)، أوضاع واستحقاقات المرحلة المقبلة.

وقال اعلام العزم في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، رئيسَ ، الدكتور (أبو مازن)، حيث جرى التباحث في أوضاع وبقية المحافظات، واستحقاقات المرحلة المقبلة، والبحث في آفاق التعاون المشترك تحت مظلة الوطني بما يخدم مصالح المواطنين".

وتناول اللقاء وفق البيان "الأولويات الإدارية والخدمية للمحافظات، وأهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية الفاعلة لضمان الاستقرار وتعزيز العمل المنسق لخدمة أبناء المحافظات، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ حضورها في المشهد الوطني وتلبية تطلعات أهلها في المرحلة المقبلة".