السوداني: ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع "الحلم" للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا: نواجه تهديدا مع اقتراب موسم الأعياد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549002-639004345332024410.jpg
السوداني: ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع "الحلم" للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد
سياسة
2025-12-04 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، أن ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع "الحلم" للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد، مشيرا الى ان
العراق
أصبحت لديه إطلالة بحرية أمام الخليج عبر القناة الملاحية التي يصل عمقها لـ20 م وبطول 23 كلم.
وقال
السوداني
، في كلمة له خلال مؤتمر مجلس الاعمال العراقي البريطاني (IBBC) الذي عقد في
محافظة البصرة
تحت شعار "بوابة
العراق
"، إن "شعار المؤتمر بوابة العراق يعبر عن رؤية الحكومة بدور
البصرة
، بوصفها منفذا اقتصاديا أساسيا ومركزا للخدمات والطاقة واللوجستيات"، مبينا "عملنا بمسارات متوازية لتحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية".
وأضاف السوداني، أن "حكومتنا اعتمدت سياسة متوازنة، واستثمرت موقع العراق ليكون جسرا بين
الشرق والغرب
، وجزءا من رؤية أوسع للاستقرار والتنمية بالمنطقة".
وتابع السوداني، أن "قوة العراق بما يمتلكه من موارد نفطية وغازية، فضلا عن ميناء الفاو وطريق التنمية وموقعه كممر رابط بين الخليج وآسيا وأوروبا"، مؤكدا على "تطوير ممارسة الأعمال والتمويل، وحكومتنا بسطت المسارات الإدارية والانتقال إلى الرقمنة وتقليل التعقيدات".
وأشار السوداني الى انه "يجري العمل مع المصارف العراقية والشركاء الدوليين لتطوير أدوات تمويل تخدم المشاريع الإنتاجية الاستراتيجية منها، والمتوسطة والصغيرة، ونرحب بالتعاون التقني والاستثماري مع الشركات ذات الخبرة، بضمنها الشركات البريطانية والشركات الأعضاء في
مجلس الأعمال العراقي البريطاني
".
وأكد
رئيس الوزراء
على "ضرورة تطوير قطاع
الخدمات اللوجستية
والموانئ والارصفة والنقل البحري كونها تمثل رافداً اقتصادياً مهماً"، لافتا الى "تحقيق الاستخدام الامثل لموارد النفط والغاز، والعراق كان يخسر من (8-9) مليار دور سنويا بسبب استيراد المشتقات النفطية وحرق الغاز".
وشدد السوداني على انه "خلال 3 سنوات من عمر الحكومة وضعنا رؤية واضحة لحل الإشكالات المتعلقة باستثمار النفط والغاز"، لافتا الى ان "ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع "الحلم" للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد".
واستدرك رئيس الوزراء بالقول، "لأول مرة منذ تأسيس
الدولة العراقية
تكون لنا اطلالة بحرية امام الخليج عبر القناة الملاحية التي يصل عمقها لـ20 م وبطول 23 كلم".
وبين السوداني "نتطلع إلى مبادرات شراكة وتدريب وتمويل، تربط رائدات الأعمال في العراق بنظيراتهن في المملكة المتحدة"، لافتا الى ان "المنصات التي يوفرها
مجلس الأعمال العراقي
البريطاني تساعد في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والتعليم والتدريب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
مصرف التنمية الدولي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر قمة ميناء الفاو
03:10 | 2025-10-08
السوداني وبن زايد يبحثان التعاون بمجال "طريق التنمية"
15:15 | 2025-10-13
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اشراك كرواتيا بالفرص الاستثمارية لمشروع طريق التنمية
08:57 | 2025-10-26
السوداني يصل البصرة لافتتاح المقطع الأول من طريق التنمية
00:58 | 2025-12-04
السوداني
ميناء
الفاو
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
مجلس الأعمال العراقي البريطاني
مجلس الأعمال العراقي
محمد شياع السوداني
الخدمات اللوجستية
الدولة العراقية
الدولة العراق
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
42.36%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
21.21%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
اقتصاد
15.42%
03:37 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
اخترنا لك
تسعة مرشحين لرئاسة الوزراء.. والسيادة تضع شروط اختيار رئيس البرلمان
03:22 | 2025-12-04
بعد ابتزازه إحدى المراجعات.. وزير العدل يوجّه بإعفاء أحد المنفّذين العدول في بغداد وإحالته إلى التحقيق
03:04 | 2025-12-04
السوداني يصل البصرة لافتتاح المقطع الأول من طريق التنمية
00:58 | 2025-12-04
واشنطن بعد افتتاح مبنى قنصليتها بأربيل: تظهر قيمة عراق ذو سيادة
14:04 | 2025-12-03
السامرائي و"أبو مازن" يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة
14:01 | 2025-12-03
رئيس مجلس بغداد: القرار يبدا من الحلبوسي وينتهي به
13:09 | 2025-12-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.