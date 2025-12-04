اجتماع حكومي رفيع في البصرة حول مشروع تحلية مياه البحر

واستعرض ممثلو الشركة المنفذة للمشروع تفاصيل سير العمل، وأكدوا الانتهاء من عملية إزالة الألغام في منطقة العمل خلال عشرة أيام، وجارٍ العمل حاليا بالتصاميم التي تمثل الخطوة الاولى قبل المباشرة بالأعمال، كما سيتم التعاقد مع شركة اسبانية متخصصة لتجهيز المعدات الرئيسية، وكذلك التعاقد مع الالمانية لإنشاء محطة كهربائية خاصة بالمشروع، التي خطط لها ان تنجز المحطة وتجهز 150 ميكاواط خلال سنتين ونصف، وخلال 3 سنوات سيصل التجهيز الى 300 ميكاواط، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيسوشدد رئيس على مضاعفة الجهود من أجل انجاز هذا المشروع الحيوي والمهم لأبناء المحافظة، موجها بأن تكون الاولوية بالعمل في مشروع تحلية مياه البحر لأبناء ، ولاسيما ممن عملوا سابقا في .