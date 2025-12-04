السوداني يكشف تفاصيل افتتاح المقطع الأول من طريق التنمية

وأكد أن هذا الطريق يعد من أهم مرتكزات وطريق التنمية، الذي اولته حكومتنا اهتماماً كبيراً؛ كونه الأبرز بتاريخ ، مبيناً افتتاح المرحلة الأولى للأرصفة الخمسة وتحقيق نسب متقدمة في إنجاز النفق المغمور ومشروع القناة الملاحية، بعد ان كانت نسب الإنجاز بالمشاريع الخمسة الأساسية (20%) عند تولي حكومتنا للمسؤولية".وبين السوداني أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لعمل الحكومة في التحول من الاقتصاد الريعي الى بلد يشجع ويدعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، من خلال انجاز المشاريع الحيوية وتأسيس البنى التحتية التي تمثل المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، مشيرا الى التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين الراغبين بالمساهمة في تنفيذ لتشابك المصالح، واقامة شراكات اقتصادية لتعزيز الاستقرار والازدهار.وأكد رئيس أن الحكومة عملت بالتنسيق مع الحكومة المحلية في ، وبدعم القطاعات الرسمية والشعبية، لتذليل المعوقات والوصول الى المراحل المتقدمة في تنفيذ المشروع، مبينا أن لطريق التنمية تواصل اجتماعاتها لإعداد متطلبات تنفيذ المشروع وبهمة العاملين من ابناء بلدنا لإكمال.يذكر أن الطريق یمتد من بوابة میناء الفاو الكبیر وصولاً الى الزبیر، ثم یعبر خلال النفق المغمور الى جھة لیرتبط مع الطریق الدولي (طریق سفوان)، ویتضمن جسرین أحدهما بطول (800م)، وآخر بطول (400م).