الاعمار والتنمية بشأن قضية تجميد أموال الإرهابيين: محاولات للنيل من النجاح الانتخابي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تخطف تعادلا قاتلا من قطر في كأس العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الاعمار والتنمية بشأن قضية تجميد أموال الإرهابيين: محاولات للنيل من النجاح الانتخابي

سياسة

2025-12-04 | 09:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاعمار والتنمية بشأن قضية تجميد أموال الإرهابيين: محاولات للنيل من النجاح الانتخابي
667 شوهد

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، ان تحميل خطأ لجنة تجميد أموال الإرهابيين لنا محاولات للنيل من النجاح الانتخابي.

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يؤكد ائتلاف الإعمار والتنمية تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين، في البنك المركزي العراقي، ويثمن سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة".
وأكد، أن "إفلاس المراهنين على تقفي الأخطاء، والمزايدين على الموقف المشرف الرسمي والشعبي للعراق إزاء العدوان على أهلنا في لبنان او فلسطين، خاصة أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبناها كل أبناء شعبنا الكريم، بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية".
وأكمل، أن "الائتلاف يلفت أنظار الجمهور العراقي، الى تهافت المتصيّدين، ومحاولتهم النيل من النجاح الانتخابي الذي تحقق في الانتخابات، عبر التقليل من شأنه، وافتعال ضجيج يغطي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وكان آخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير، ووضعه في غير محله، فقط للتشويش على إرادة شعبنا الحرّة".
وتابع: "يثق ائتلاف الإعمار والتنمية، بوعي مواطنينا وإدراكهم لفحوى هذه الطروحات الساذجة، التي تتعامى عن مواقف قوية ومتكررة للعراق في جميع المحافل الدولية نصرةً لحق الشعوب الشقيقة في العيش الكريم على أرضها، بينما تتسقط الأحداث الجزئية لتروي بها سرديتها الفارغة إلّا من اجترار الأخطاء".
وأختتم: "سيبقى العراق أولاً، وستبقى المواقف العالية المبدئية تتأكد في كل خطوة عملية يخطوها ائتلافنا، الذي حافظ على نهجه في تقديم مصالح العراق العليا، في الوقت الذي عجز الآخرون عن ذلك، وتسببوا في إذكاء الصراعات الداخلية والعزلة الدولية، العراق أولاً هو مسارنا قولاً وفعلاً، وبما لن نحيد عنه".

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Play
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Play
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
Play
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Play
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
Play
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
Play
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
Play
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
Play
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
Play
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Play
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Play
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
Play
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Play
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
Play
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
Play
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
Play
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
Play
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
Play
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
Play
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
Play
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
Play
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01

اخترنا لك
دولة القانون: التدخلات الأميركية قائمة واختيار شخصية جدلية لرئاسة الحكومة تهديد للاستقرار
14:15 | 2025-12-04
المجلس السياسي الوطني يتفق على إعداد ورقة لرؤيته والمضي بالحوارات
13:31 | 2025-12-04
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعه في منزل الحلبوسي
11:26 | 2025-12-04
ملفات مفتعلة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.. نجاح السوداني لم يتقبله البعض
11:00 | 2025-12-04
ترامب في رسالة لرئيس الجمهورية: عازمون على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط
08:17 | 2025-12-04
السوداني يكشف تفاصيل افتتاح المقطع الأول من طريق التنمية
07:08 | 2025-12-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.