المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعه في منزل الحلبوسي

وذكر المصدر لـ لسومرية نيوز، إن " الوطني عقد اجتماعاً في منزل ".والمجلس السياسي، هو تحالف عراقي لأحزاب عراقية سنية رئيسية فائزة بأكثر من 65 مقعداً نيابياً في انتخابات العراقية اشتمل التحالف على حزب تقدم الذي يرأسه الحاصل على 33 مقعداً وحزب عزم الذي يرأسه الحاصل على 15 مقعداً وتحالف السيادة الذي يرأسه الحاصل على 9 مقاعد وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه الحاصل على 5 مقاعد وحزب الجماهير الحاصل على 3 مقاعد، الذي يقوده نائب سابق في مجلس النواب