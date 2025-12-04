المجلس السياسي الوطني يتفق على إعداد ورقة لرؤيته والمضي بالحوارات

اتفق الوطني، مساء الخميس، على إعداد ورقة لرؤيته والمضي بالحوارات مع الكتل السياسية.





وأكد القادة المجتمعون "أهمية الاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وانعقاد بدورته السادسة". وجاء في بيان للمجلس أنه "عقد في مقر تقدم ببغداد اجتماعا بحضور قادة الاحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس".وأكد القادة المجتمعون "أهمية الاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وانعقاد بدورته السادسة".

واتفق القادة على اعداد ورقة لرؤية المجلس التي تتعلق بمنهاج ادارة الدولة، والمضي بالحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، وفق البيان.

والمجلس السياسي، هو تحالف عراقي لأحزاب عراقية سنية رئيسية فائزة بأكثر من 65 مقعداً نيابياً في انتخابات مجلس النواب اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه محمد وحزب عزم الذي يرأسه وتحالف السيادة الذي يرأسه وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه وحزب الجماهير الذي يقوده نائب سابق في مجلس النواب.