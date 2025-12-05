رئاسة الجمهورية تنفي مصادقتها على تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
11:00 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549135-639005312950958076.jpg
رئاسة الجمهورية تنفي مصادقتها على تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
سياسة
2025-12-05 | 06:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
424 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة
أنصار الله
، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.
وذكرت الرئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها
مجلس النواب
والمراسيم الجمهورية، أما
قرارات مجلس الوزراء
وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وتابعت، أن "رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار
أنصار الله
، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال
وسائل التواصل الاجتماعي
، عليه اقتضى التوضيح" .
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
توضيح قانوني حول إلغاء قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
06:35 | 2025-12-04
ضجة بمواقع التواصل بعد نشر الوقائع قرارات تصنف حزب الله والحوثيين "منظمات ارهابية"
03:02 | 2025-12-04
رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية
07:49 | 2025-12-05
تصنيف أربع جماعات في أوروبا "منظمات إرهابية"
16:01 | 2025-11-13
حزب الله
رئاسة الجمهورية
قرار التجميد
وسائل التواصل الاجتماعي
قرارات مجلس الوزراء
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
مجلس النواب
سومرية نيوز
أنصار الله
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
محليات
44.91%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
أمن
18.69%
15:23 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
18.27%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
محليات
18.13%
14:50 | 2025-12-04
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
14:50 | 2025-12-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
الأكثر مشاهدة
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
Live Talk
جسر بين حضارتين صناعة محتوى تغير النظرة الغربية عن العراق - Live Talk - الحلقة ١٧٤ | 2025
10:30 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
اخترنا لك
رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية
07:49 | 2025-12-05
قرارات جديدة من السوداني بخصوص مرضى مستشفى الرشاد.. منها نقلهم الى مكان اخر
07:41 | 2025-12-05
دولة القانون: التدخلات الأميركية قائمة واختيار شخصية جدلية لرئاسة الحكومة تهديد للاستقرار
14:15 | 2025-12-04
المجلس السياسي الوطني يتفق على إعداد ورقة لرؤيته والمضي بالحوارات
13:31 | 2025-12-04
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعه في منزل الحلبوسي
11:26 | 2025-12-04
ملفات مفتعلة لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.. نجاح السوداني لم يتقبله البعض
11:00 | 2025-12-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.