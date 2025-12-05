قرارات جديدة من السوداني بخصوص مرضى مستشفى الرشاد.. منها نقلهم الى مكان اخر

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أنه "تأكيداً على أولوية القطاع الصحي في العمل الخدمي الذي تبنته الحكومة، واستكمالاً لخطط توسعة السعة السريرية للمستشفيات في عموم ، سواء عبر بناء مستشفيات حديثة أو توسعة المستشفيات القائمة، واستناداً لتوجيه رئيس ، للّجنة خاصة بزيارة مستشفى الرشاد التعليمي، والاطلاع على متطلباته واحتياجاته".وتابع، أن " ، وافق على ما جاء في تقرير اللجنة بنقل مرضى والفرات الأوسط من مستشفى الرشاد إلى مستشفى الأمراض العقلية في (مستشفى الحياة)، ونقل مرضى مواطني إلى مستشفى الأمراض العقلية في ، لتخفيف العبء عن مستشفى الرشاد".كذلك وافق السوداني، بحسب البيان، على "إنشاء (3) مستشفيات للأمراض النفسية، واحد في يشمل مرضى محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، ومستشفى في يشمل مرضى محافظات النجف وكربلاء وبابل وواسط، وثالث في بغداد، وذلك لضمان توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى".ووافق ايضاً على "منح امتياز مالي للعاملين من ممرضين وأطباء وبقية الكوادر في هذا المستشفى، وتحويل الموجودين إلى عقود، وتعيين عقود جديدة كعمال خدمة، ومنح مخصصات للكادر الطبي العام في قسم الطب النفسي العدلي، أسوةً بموظفي الكادر الموجود معهم من وزارة العدل، وتوفير 200 سرير جديد للمستشفى".ووجّه السوداني "لغرض استلام الموقوفين من المستشفى خلال مدة وجيزة، بعد تأييد اللجنة الطبية لاكتمال العلاج، وتشكيل لجنة مشتركة بين والمستشفى لنقل المرضى الذين اكتسبوا الشفاء ويحتاجون إلى علاج يمنح لهم مرة واحدة شهرياً إلى دور وزارة العمل لانقطاع صلتهم بذويهم، وفكّ ارتباط المستشفى من مديرية صحة بغداد، وجعلها مديرية مستقلة".