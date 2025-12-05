رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفي رئاسة الجمهورية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة ، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم".وأشارت الى أنه "لا ترسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها والمراسيم الجمهورية، أما وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".وبينت، أنها "لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال ".