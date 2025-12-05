السوداني: تنامي حركة النقل البرية دليل على التزام العراق بتحديث قطاع التجارة

وذكر في بيان ورد لـ ، أن الأخير "أثنى على أداء الجهات الحكومية والوزارات المعنية، بعد ما تحقق من نموّ كبير مؤشَّر في مجال التجارة الدولية البرّية العابرة للأراضي العراقية، وفق ما أكده البرّي/ IRU".وأشار الى أن "تنامي التجارة وحركة النقل والتبادل الإقليمية والدولية، عبر شبكة الطرق البرية العراقية، دليل على التزام بتحديث قطاع التجارة، واعتماد الممارسات الدولية"، مؤكداً "المضي في استكمال المشاريع الستراتيجية الكبرى وأبرزها ، والجدوى المتحققة والمتصاعدة من اعتماد نظام العبور الجمركي الدولي/ TIR، وتفعيل هيئة المنافذ الحدودية الأنظمةَ والتسهيلاتِ المطلوبة بالشراكة مع للنقل البرّي".وشدد رئيس ، في توجيهاته، على "ضرورة مضيّ الدوائر والمؤسسات المعنية بمشاريع التحديث والأتمتة واستخدام التكنولوجيا الرقمية، حتى يؤدي العراق كامل دوره الحيوي والمركزي في التجارة العالمية، بما يعود بالنفع على التنمية المحلية وخلق فرص العمل وتعظيم الاقتصاد غير النفطي".