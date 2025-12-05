وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن حسين "وصل إلى للمشاركة في أعمال الذي يُعقد هذا العام بنسخته الثالثة والعشرين، وتنطلق فعالياته اليوم السبت."وأضاف، أن "الوزير يشارك في جلسات المنتدى إلى جانب نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، حيث سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة".وتابع، أن "المنتدى يقام هذا العام تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس”، ويستمر على مدى يومي السبت والأحد، متناولاً قضايا محورية تتعلق بالأمن والتنمية والحوكمة والعدالة الدولية، وذلك في إطار جهود المنتدى لتوفير منصة عالمية لتبادل الأفكار وصياغة حلول ومقترحات عملية لمواجهة التحديات الدولية الراهنة".