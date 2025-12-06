بعد ان سلموا "المقاعد الثمينة" للسياسيين.. موظفو الانتخابات يتظاهرون بحثا عن "وعود المنازل" (صور)

ورافقت عدسة تظاهرات موظفي المفوضية في ، والتي رفعت فيها لافتات طالبت بحق السكن، وتشكيل لجنة لمتابعة توقيع العقد الاستثماري لمشروع مجمع المفوضية السكني وإزالة تجاوزات وزارة الكهرباء.وقالت المتحدثة باسم المشاركة في التظاهرة، لمراسل السومرية ان "موظفي مفوضية الانتخابات لا يمتلكون مترا واحدا في ارض الوطن"، مشيرة الى انه "لدينا موافقات على استثمار مجمع افقي لكنه بقي حبرا على ورق".وأضافت انه "نريد من الجهات الساندة مساندة موقف موظفي المفوضية، ونطالب بتثبيت العقود فهناك اكثر من 1600 موظف عقد".ويكشف هذا الحراك عن مشهد استثنائي فموظفي مفوضية الانتخابات من النادر رؤيتهم في حراكات احتجاجية مشابهة، كما تكشف هذه الظاهرة عن مفارقة مثيرة فموظفي المفوضية بمثابة الأشخاص المعنيين بتوزيع مكاسب القوى السياسية ومنحهم مقاعدهم الخاصة، وبعد انتهاء المهمة يبحث موظفي المفوضية عمن يمنحهم حقوقهم.