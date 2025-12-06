رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد في شباط المقبل

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، أن حسين "اليوم السبت الموافق 6 كانون الأوّل 2025، نائبَ وزير الخارجية للشؤون السياسية في مملكة هولندا، دي فينك، وذلك على هامش أعمال في نسخته الـ23. إذ جرى بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".وقدّم دي فينك "تهانيه بنجاح العملية الانتخابية في ، فيما أشار الوزير إلى أن الانتخابات جرت بسلاسة عالية، مؤكداً تميزها بالدقة والتنظيم، ومضيفاً أن هذا النجاح يعكس تقدّم التجربة الديمقراطية في البلاد".كما استعرض الوزير الحراكَ السياسي الجاري في العراق لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً حرص جميع الأطراف على تعزيز الاستقرار السياسي.وأضاف البيان، ان اللقاء "تناول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى في شهر شباط المقبل، والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. كما ستتضمن الاطلاع على الأعمال الجارية في ميناء الكبير في ، حيث تشارك شركات هولندية في مشروع مشترك لتنفيذ أعمال إنشاء الأرصفة وتطوير البنى التحتية".وبحث الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما ملف ، وأكدا ضرورة اعتماد الحوار بوصفه الخيار الأمثل لتحقيق . كما تمت الإشارة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز وحفظ التوازن في المنطقة".