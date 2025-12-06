رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد في شباط المقبل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549220-639006270012393974.jpg
رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد في شباط المقبل
سياسة
2025-12-06 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
268 شوهد
بحث نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، مع نائب وزير الخارجية الهولندي
مارسيل
دي فينك، اليوم السبت، تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية على هامش
منتدى الدوحة
، بالإضافة إلى ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى
بغداد
في شهر شباط المقبل.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ
السومرية نيوز
، أن حسين "اليوم السبت الموافق 6 كانون الأوّل 2025، نائبَ وزير الخارجية للشؤون السياسية في مملكة هولندا،
مارسيل
دي فينك، وذلك على هامش أعمال
منتدى الدوحة
في نسخته الـ23. إذ جرى بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وقدّم دي فينك "تهانيه بنجاح العملية الانتخابية في
العراق
، فيما أشار الوزير إلى أن الانتخابات جرت بسلاسة عالية، مؤكداً تميزها بالدقة والتنظيم، ومضيفاً أن هذا النجاح يعكس تقدّم التجربة الديمقراطية في البلاد".
كما استعرض الوزير الحراكَ السياسي الجاري في العراق لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً حرص جميع الأطراف على تعزيز الاستقرار السياسي.
وأضاف البيان، ان اللقاء "تناول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى
بغداد
في شهر شباط المقبل، والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. كما ستتضمن الاطلاع على الأعمال الجارية في ميناء
الفاو
الكبير في
البصرة
، حيث تشارك شركات هولندية في مشروع مشترك لتنفيذ أعمال إنشاء الأرصفة وتطوير البنى التحتية".
وبحث الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما ملف
إيران
، وأكدا ضرورة اعتماد الحوار بوصفه الخيار الأمثل لتحقيق
الاستقرار الإقليمي
. كما تمت الإشارة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز
الأمن الإقليمي
وحفظ التوازن في المنطقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
القضاء يرفض زج اسمه كمؤسسة أو أشخاص في تسمية رئيس الوزراء المقبل
03:33 | 2025-11-27
الاتصالات: الشركة الوطنية للهاتف ستوفر فرص عمل بدءاً من شباط المقبل
08:43 | 2025-10-13
خمسة شروط تحسم هوية رئيس الوزراء المقبل.. الإطار يرسم قواعد الاختيار
03:26 | 2025-11-27
رئيس الوزراء يفتتح مشروع ماء الزهور المركزي شمالي بغداد
05:20 | 2025-10-09
العراق
هولندا
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الاستقرار الإقليمي
مجلس الوزراء ووزير
وزارة الخارجية
الأمن الإقليمي
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
منتدى الدوحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
49.33%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
19.58%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
أخبار الطقس
16.6%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
14.49%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
الأكثر مشاهدة
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
Celebrity
المخرج العراقي عصام الشمري - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-12-04
اخترنا لك
السوداني يهنئ بفوز منتخبنا وتأهله لربع نهائي كأس العرب
13:13 | 2025-12-06
رئيس الوزراء يطلق الاعمال التنفيذية في مشاريع رئيسية بكربلاء والنجف
05:26 | 2025-12-06
بعد ان سلموا "المقاعد الثمينة" للسياسيين.. موظفو الانتخابات يتظاهرون بحثا عن "وعود المنازل" (صور)
02:45 | 2025-12-06
وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
17:08 | 2025-12-05
السوداني: تنامي حركة النقل البرية دليل على التزام العراق بتحديث قطاع التجارة
10:49 | 2025-12-05
رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية
07:49 | 2025-12-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.