رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد في شباط المقبل

سياسة

2025-12-06 | 09:08
رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد في شباط المقبل
268 شوهد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، مع نائب وزير الخارجية الهولندي مارسيل دي فينك، اليوم السبت، تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية على هامش منتدى الدوحة، بالإضافة إلى ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى بغداد في شهر شباط المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن حسين "اليوم السبت الموافق 6 كانون الأوّل 2025، نائبَ وزير الخارجية للشؤون السياسية في مملكة هولندا، مارسيل دي فينك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته الـ23. إذ جرى بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وقدّم دي فينك "تهانيه بنجاح العملية الانتخابية في العراق، فيما أشار الوزير إلى أن الانتخابات جرت بسلاسة عالية، مؤكداً تميزها بالدقة والتنظيم، ومضيفاً أن هذا النجاح يعكس تقدّم التجربة الديمقراطية في البلاد".

كما استعرض الوزير الحراكَ السياسي الجاري في العراق لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً حرص جميع الأطراف على تعزيز الاستقرار السياسي.

وأضاف البيان، ان اللقاء "تناول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى بغداد في شهر شباط المقبل، والتي ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. كما ستتضمن الاطلاع على الأعمال الجارية في ميناء الفاو الكبير في البصرة، حيث تشارك شركات هولندية في مشروع مشترك لتنفيذ أعمال إنشاء الأرصفة وتطوير البنى التحتية".

وبحث الجانبان "تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما ملف إيران، وأكدا ضرورة اعتماد الحوار بوصفه الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما تمت الإشارة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن الإقليمي وحفظ التوازن في المنطقة".
