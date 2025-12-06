الصفحة الرئيسية
السوداني يهنئ بفوز منتخبنا وتأهله لربع نهائي كأس العرب
سياسة
2025-12-06 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
هنأ
رئيس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، بفوز منتخبنا على نظيره
السوداني
وتأهله لربع نهائي
كأس العرب
.
وقال
السوداني
في تغريدة على منصة "اكس"، تابعته
السومرية نيوز
، انه "نتقدم بالتهاني إلى شعبنا العراقي وكل الجماهير الرياضية بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى ربع نهائي بطولة
كأس العرب
2025 التي تقام منافساتها في
دولة قطر
الشقيقة".
وفاز المنتخب العراقي على نظيره السوداني بهدفين مقابل لا شيئ ليتصدر مجموعته بـ6 نقاط.
وبهذا الفوز ضمن المنتخب العراقي وصوله الى الدور الربع النهائي في
بطولة كأس
العرب 2025 المقامة في
قطر
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
