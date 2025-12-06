إسبانيا تعلن استعدادها لتوقيع اتفاقية شراكة مع العراق

أعلنت إسبانيا، مساء السبت، عن استعدادها لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع من شأنها وضع إطار شامل للعلاقات.​

وقالت ، "التقى نائب رئيس ، ، اليوم السبت، وزير الخارجية الإسباني ، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال بدورته الثالثة والعشرين في ".

وجرى خلال وفق البيان "اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مختلف المجالات".



وأعرب الوزير الإسباني عن "استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ، من شأنها وضع إطار شامل للعلاقات المتميزة بين الجانبين".



من جانبه، أكد حسين "اعتزازه بعلاقات العراق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي"، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه حلف والتعاون القائم مع ، كما استعرض تطورات العملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بين الأطراف العراقية لتشكيل حكومة وطنية جامعة.



وبحث الجانبان أيضًا التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في غزة ولبنان، وشددا على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة ودعم المساعي الرامية إلى التهدئة.



وفي ختام اللقاء، وجه وزير الخارجية العراقي دعوة إلى نظيره الإسباني للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب المقرر عقده في خلال شهر أيار المقبل.