الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟

كشف اليوم الاحد، عن ملامح المقبل، فيما أشار الى ان الاطار قد يحسم اسم المرشح الأسبوع الحالي، في الوقت الذي لا تزال الأنظار موجهة نحو مصادقة على النتائج قبل الشروع بالعمل الفعلي، حيث تشير السقوف الدستورية الى ان المدة تستمر حتى 25 من الشهر الجاري كاعلى حد يجب خلاله المصادقة على النتائج.





وقال المتحدث باسم ، إن "الإطار التنسيقيملتزم بالاستحقاقات والمدد الدستورية لحسم منصب وبانتظار مصادقة على أسماء الفائزين بانتخابات لبدء استحقاقات المدد الدستورية والدعوة لانعقاد المجلس الجديد".



وأضاف ، أن "(الإطار) حدد الأسبوع الحالي لاختيار شخصية ليكون رئيساً لمجلس الوزراء القادم، على أن تكون الشخصية متصدية وتراعي الجانب الداخلي والإقليمي، ناهيك عن شخصيتها السياسية والاقتصادية، وأن يكون ممثلاً للعراق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.





