رئيس الوزراء يعلن ضبط 6 أطنان من المخدرات جراء التنسيق الدولي

وقال في كلمة له خلال الثالث لمكافحة ، إن " يخوض حرباً شرسةً ضد آفة المخدرات، ونؤكد حرصنا جميعاً على مواجهة هذه الآفة".وأضاف السوداني، "نفتخر بما وضعناه من آليات وخطط لمواجهة آفة المخدرات"، مشيرا الى ان " العراق ضبط 6 أطنان من المخدرات جراء التنسيق الدولي، بعد ان عملنا على رفع التنسيق والتعاون وفتح 33 نقطة اتصال مع الدول لمكافحة المخدرات".