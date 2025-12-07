تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن تصنيف حزب الله والحوثيين

وقال حسين في مقابلة تلفزيونية مع " " وتابعتها ، إن "مسألة تصنيف والحوثيين جرت بالخطأ وهناك لجنة تحقيق شكلت بشأنها".وأضاف الوزير، أن "الفصائل المسلحة في مسألة داخلية وهناك نقاش داخلي بشأنها"، مشيرا الى مطالبة المسؤولين الأميركيين بـ"إجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق".وتابع الوزير، "أكدنا للجانب الأميركي أن النظام السياسي في العراق قائم على المصالح الوطنية، وطالبنا المسؤولين الأميركيين بإجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق".ولفت الوزير الى أن "ملف السلاح في العراق يجب أن يكون بيد الدولة في النهاية".وشدد وزير الخارجية على "وجوب عدم إعادة أخطاء التجربة العراقية في ، كما نحتاج إلى عملية سياسية شاملة في سوريا لتحقيق الاستقرار".