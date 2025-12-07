الصفحة الرئيسية
واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن تصنيف حزب الله والحوثيين
سياسة
2025-12-07 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
956 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
علّق وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الأحد، على قضية "إدراج" حزب اللبناني وجماعة
أنصار الله
الحوثيين اليمنية "ضمن قوائم الإرهاب"، مؤكدا أن التصنيف "جرى بالخطأ".
وقال حسين في مقابلة تلفزيونية مع "
التلفزيون العربي
" وتابعتها
السومرية نيوز
، إن "مسألة تصنيف
حزب الله
والحوثيين جرت بالخطأ وهناك لجنة تحقيق شكلت بشأنها".
وأضاف الوزير، أن "الفصائل المسلحة في
العراق
مسألة داخلية وهناك نقاش داخلي بشأنها"، مشيرا الى مطالبة المسؤولين الأميركيين بـ"إجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق".
وتابع الوزير، "أكدنا للجانب الأميركي أن النظام السياسي في العراق قائم على المصالح الوطنية، وطالبنا المسؤولين الأميركيين بإجراء تغييرات بشأن قضية تحذير السفر إلى العراق".
ولفت الوزير الى أن "ملف السلاح في العراق يجب أن يكون بيد الدولة في النهاية".
وشدد وزير الخارجية على "وجوب عدم إعادة أخطاء التجربة العراقية في
سوريا
، كما نحتاج إلى عملية سياسية شاملة في سوريا لتحقيق الاستقرار".
>>
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
03:32 | 2025-12-05
فؤاد حسين
وزير
خارجية
تصنيف
حزب الله الحوثيين
ارهاب
التلفزيون العربي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الله الحوثي
أنصار الله
السومرية
حزب الله
