العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في سوريا وإيران ويؤكدان على الحوار والتفاهم

وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "جرى خلال اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز ".وتناول الجانبان "التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في ، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".كما ناقش الطرفان "ملف وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز ".وبحسب البيان، فإن "وزير الخارجية قدم عرضاً شاملاً للتطوّرات السياسية في العراق، مشيراً إلى نجاح العملية الانتخابية والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما يعكسه ذلك من تقدّم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الداخلي".وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.