واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
المزيد
العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في سوريا وإيران ويؤكدان على الحوار والتفاهم
سياسة
2025-12-07 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
226 شوهد
التقى نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة،
فؤاد حسين
، اليوم الأحد، وزيرَ الخارجيّة التركي،
هاكان فيدان
، على هامش مشاركة الجانبين في أعمال
منتدى الدوحة
بنسخته الثالثة والعشرين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه "جرى خلال اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين
العراق
وتركيا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز
الاستقرار الإقليمي
".
وتناول الجانبان "التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الأوضاع في
سوريا
، حيث أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمبادرات التنموية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري".
كما ناقش الطرفان "ملف
إيران
وضرورة خفض التوترات في المنطقة، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يعزز
الأمن الإقليمي
".
وبحسب البيان، فإن "وزير الخارجية
فؤاد حسين
قدم عرضاً شاملاً للتطوّرات السياسية في العراق، مشيراً إلى نجاح العملية الانتخابية والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وما يعكسه ذلك من تقدّم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الداخلي".
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
مقالات ذات صلة
العراق وإيران يبحثان استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي
09:50 | 2025-10-21
العراق يؤكد أهمية تشجيع الحوار البنّاء بين الأطراف السورية
16:51 | 2025-10-15
السعودية وايران يبحثان استقرار المنطقة
12:24 | 2025-09-16
ترامب يعلن: نعمل مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا
15:58 | 2025-11-10
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
30.68%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
29.33%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
24.2%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
سياسة
15.79%
01:26 | 2025-12-07
الاطار يكشف ملامح رئيس الوزراء القادم بـ5 تلميحات.. هل الحسم بهذا الأسبوع؟
01:26 | 2025-12-07
المزيد
اخترنا لك
الحكومة العراقية تستغرب التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق
09:50 | 2025-12-07
ماذا قال حيدر العبادي على مطالبات إعادته لرئاسة الوزراء؟ (فيديو)
07:07 | 2025-12-07
المفوضية تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية
05:11 | 2025-12-07
تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن تصنيف حزب الله والحوثيين
04:58 | 2025-12-07
السيد الصدر يدعو لإقامة صلاة مليونية موحدة في بابل (وثيقة)
04:37 | 2025-12-07
سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل
03:19 | 2025-12-07
