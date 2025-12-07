Alsumaria Tv
الحكومة العراقية تستغرب التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق

سياسة

2025-12-07 | 09:50
الحكومة العراقية تستغرب التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق
استغربت الحكومة العراقية، من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى اليوم الأحد الموافق 7 كانون الأوّل 2025، مبعوثَ الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة. وجرى استعراض المراحل التي مرّ بها العراق وصولاً إلى ترسيخ نهجه الديمقراطي بعد عام 2003، وما رافق هذه التحولات من تحديات معقّدة، مؤكدًا أن العراق ما يزال متمسكاً بخياره الديمقراطي وبناء مؤسساته، ونبذ أي شكل من أشكال الدكتاتورية التي عانى منها لعقود طويلة".

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه سوريا، والجهود المبذولة على صعيد المسار السياسي، ودور المبعوث الأميركي في هذا الملف.

كما عبّر فؤاد حسين عن "استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق، موضحًا أنّه كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر وبما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي، مشدداً على أن خيارات الشعب العراقي تُحترم، وإنّ الديمقراطية والنظامَ الاتحاديَّ مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات."

وأكد الوزير "أهمية التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

كما شدّد على "ضرورة تمثيل جميع مكوّنات الشعب السوري في العملية السياسية، وبدء حوار وطني شامل، مع تأكيد استعداد الحكومة العراقية لتقديم الدعم والمشورة والاستفادة من التجربة العراقية في التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية".

من جانبه، قدّم توماس باراك "شكره وامتنانه للوزير على الرؤية التاريخية والسياسية التي استعرضها بشأن العراق وما شهده قبل عام 2003، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأمريكية في العراق".

كما تطرّق المبعوث الأميركي إلى "الوضع الراهن في سوريا، مشدداً على أهمية التعامل بعدالة مع جميع المكوّنات السورية ودعم الجهود الساعية إلى إيجاد حلّول للوضع وهذا امر يعود إلى الشعب السوري".

وكان قد انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، السياسة التي انتهجتها الإدارات الأميركية السابقة في العراق.

وقال باراك في مقابلة مع "ذي ناشيونال" إن "إيران تقدّمت وملأت الفراغ في العراق، لأننا صنعنا هيكلًا جنونيًا جعل الميليشيات الإيرانية تمتلك نفوذًا يفوق نفوذ البرلمان".

واعتبر باراك أن العراق يشكل مثالاً واضحاً على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة، وفق ما نقلته العربية نت.
العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في سوريا وإيران ويؤكدان على الحوار والتفاهم
08:01 | 2025-12-07
ماذا قال حيدر العبادي على مطالبات إعادته لرئاسة الوزراء؟ (فيديو)
07:07 | 2025-12-07
المفوضية تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية
05:11 | 2025-12-07
تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن تصنيف حزب الله والحوثيين
04:58 | 2025-12-07
السيد الصدر يدعو لإقامة صلاة مليونية موحدة في بابل (وثيقة)
04:37 | 2025-12-07
سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل
03:19 | 2025-12-07

