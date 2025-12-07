طالباني يشيد بدور القضاء في نجاح الانتخابات وضمان الاستحقاقات

اشاد رئيس وزراء إقليم ، بدور القضاء في نجاح الانتخابات التي جرت في 11 تشرين الثاني الماضي وضمان إكمال الاستحقاقات.​

وقال الاعلى في بيان، "استقبل السيد القاضي الدكتور ، اليوم الأحد، نائب رئيس وزراء السيد ".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء أشاد السيد قوباد بدور القضاء في نجاح الانتخابات البرلمانية وضمان إكمال الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة".