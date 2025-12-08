كشف مخرجات اجتماع "المجلس السياسي الوطني" الخميس الماضي

وقال المتحدث باسم تحالف السيادة، ، إن "اجتماع (المجلس السياسي الوطني) الذي عُقد يوم الخميس الماضي،، وليوجّه رسالة واضحة لكل العراقيين بأننا"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح الطائي، أن "الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية وانعقاد بدورته السادسة"، مبيناً أن "هذا الإسراع لا يُعدُّ إجراءً شكلياً، بل هو التزام دستوري ووطني لضمان استقرار المشهد السياسي والشروع بتشكيل الحكومة الجديدة".ولفت، إلى أنه "جرى التأكيد على المضي قدماً في الحوارات مع الكتل السياسية على المستوى الوطني، بغية التوصل إلى توافق شامل ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية،".وبيّن الطائي، أن "البرنامج الذي يسعى له تحالف السيادة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة أولها،".