السوداني يؤكد المضي بتنفيذ خطة شاملة لتحول العراق الى مصاف الدول عالية التصنيف بمستوى التنمية البشرية

وبحسب بيان ، حضر ، اليوم الاثنين، حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية في لسنة 2025.وثمن السوداني، في كلمة له، نتائج التقرير التي أكدت تخطي العراق عتبة التنمية البشرية المتوسطة، وتحوله الى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية لأوّل مرة في تاريخه، مؤكدا أن هذه النتيجة ينبغي أن تكون حافزاً في تحقيق تقدم أفضل عبر خطة شاملة تحول العراق لمصاف الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية.وعبر عن شكره وتقديره للجهود الوطنية والدولية التي صدر التقرير تحت مظلتها، مشيدا بدور واللجنة الاستشارية والخبراء الدوليين لرعايتهم هذا الإنجاز الكبير.أبرز ما جاء في كلمة رئيس :- تقرير التنمية البشرية الوطني لسنة 2025 اتسم بالجرأة والواقعية والحيادية والموضوعية، وهو فرصة مهمة لتجديد مضامين المواطنة.-عملنا على توفير مؤشرات تفصيلية ومحدثة وموثوقة للتنمية البشرية في المحافظات، عبر التحري الميداني عن مستوياتها.-تقارير التنمية البشرية لها اهمية كبيرة، ودول العالم تتابع الاصدار العالمي السنوي لما تعكسه ثمار التنمية على أوضاع الشعوب.-بعد النصر على الارهاب استعاد العراق قدرته على الانطلاق في ردم الهوة، وتأكيد جدارته بين الأمم في بناء الخطط التنموية الرصينة.-ما أورده التقرير، سيُمكن مخططي السياسات وصناع القرار من تشخيص مكامن التقدم أو التراجع فيها.-نعمل على تحسين الاوضاع التنموية في العراق، وينبغي قبول النقد الموضوعي لبعض مظاهر التراجع، والعمل على تجاوز آثارها.-حققنا استقرارا أمنيا وسياسيا كبيرا، ونعمل عل تنويع موارد الاقتصاد لما يحظى به العراق من رأس مال بشري واعد.-ينبغي العمل وفق سياسات وبنسق متصاعد ليصبح العراق بحلول عام 2035 ضمن قائمة الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية.-نشهد اليوم طفرة اقتصادية ونهضة بشرية، يؤطرها عالم إلكتروني مترابط لفتح الباب أمام شبابنا للعمل في مجالات عدة لم تكن متاحة قبل سنوات.