السامرائي وطالباني يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي ونائب رئيس حكومة إقليم ، استحقاقات المرحلة المقبلة بعد إنجاز الانتخابي.

وقال اعلام تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه بالعاصمة ، نائبَ رئيس حكومة إقليم ، السيد ، حيث جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بمناسبة الفوز في الانتخابات البرلمانية للدورة السادسة، وبحث آفاق التعاون بين بغداد والإقليم".

وتناول اللقاء وفق البيان "استحقاقات المرحلة المقبلة بعد إنجاز الانتخابي، وأهمية استمرار الحوار بين وحكومة الإقليم، بما يعزّز ، ويكرّس مبدأ الشراكة في إدارة الملفات المصيرية، وبما يضمن خدمة المواطنين في جميع المحافظات".



وحضر اللقاء عدد من قيادات وقيادات تحالف العزم، بحسب البيان.



