الإطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد

ناقش الإطار التنسيقي، في اجتماع له، اليوم الاثنين، اختيار مرشح الجديد، فيما تم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات.

وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (253) في تحالف الدكتور ، لمتابعة تطورات المشهد الوطني ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال".

واستعرض خلال الاجتماع وفق البيان "آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة".



وشهد الاجتماع "تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية ومابين قوى الاطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات".



وأكد الإطار التنسيقي ترحيبه بالخطوات التي تعزّز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة ويحفظ المصلحة العليا للبلاد، بحسب البيان.



