بانتظار ختم الاتحادية النهائي.. تحديد موعد المصادقة على النواب الفائزين رسميًا

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، ، إن "المفوضية رفعت النتائج إلى ، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها خلال اليومين المقبلين، وبعدها يُعد عمل المفوضية الخاص بانتخابات منتهيًا، لتباشر الاستعداد للاستحقاقات المقبلة".وبيّن جميل، أن "الإجراء اللاحق يتمثل بإرسال أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، التي بدورها ستوجه دعوة إلى البرلمان للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وفق السياقات الدستورية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.