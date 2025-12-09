السوداني: نعمل بشكل جاد لتطوير استراتيجية السياحة وقطاع الشباب له دور واعد بجميع المفاصل

وقال في كلمة له خلال حفل افتتاح اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في ، إن "مشكلة البطالة من سلم أولويات مجتمعاتنا، وقطاع الشباب له دور واعد في جميع المفاصل".وأضاف السوداني، أن "بغداد كانت ولا تزال مركزاً حضارياً وسياحياً"، مبينا "نعمل بشكل جاد في تطوير استراتيجية السياحة وتطويرها".وتابع السوداني، أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للسياحة لتنويع المصادر الاقتصادية"، لافتا الى ان "نجاح السياحة يعتمد على التنسيق المشترك بين ".ودعا إلى "إحياء مشروع السياحة العربية المشتركة".