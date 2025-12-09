للعام الـ11 على التوالي.. أوروبا تجدد حظر الطائرات العراقية في سمائها

واظهرت وثائق قرار في اجتماعها الاخير استمرار حظر وفلاي أي خطوط الطيران العراقية من التحليق في سماء أوروبا، لاسباب تتعلق بتطبيق شروط سلامة الطيران في السماء الأوروبية، وهو قرار اتخذته منذ 11 عاما، ولم يتمكن حتى الان من رفع الحظر على بالرغم من تكرار "التبشير" العراقي بقرب رفع الحظر وتحقيق تقدم في جهود رفع الحظر عن في أوروبا.