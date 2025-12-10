السوداني بالذكرى الثامنة ليوم النصر: لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض

وقال ‏في الذكرى الثامنة ليوم النصر: "في الذكرى الثامنة ليوم النصر، نستلهم المواقف البطولية وقيم التضحية العظيمة التي سطرها العراقيون وهم يخوضون أنبل المعارك وأشرفها، دفاعاً عن بلدهم ضد عصابات تنظیم الإرهابي".وأضاف "لقد هبَّ أبناء شعبنا من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض، مستظلين بالفتوى للمرجعية العليا، لتثمر تضحياتهم نصراً مؤزراً وخالداً.. الرحمة والرضوان لشهداء من القوات الأمنية والمدنيين والخزي والعار للإرهابيين المجرمين".