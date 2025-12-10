السوداني بعيد النصر: رجال العراق رسخوا السيادة والكرامة بالدم في مواجهة الإرهاب

وقال إن "في مثل هذا اليوم قبل ثماني سنوات ارتفعت راية على التراب المحرر من براثن الإرهاب التكفيري، وانتصرت قواتنا في يوم مشهود نستذكره بفخر واعتزاز".وأضاف أن "الرجال اشتروا أرضهم بالدم ورسخوا السيادة والكرامة على كل شبر حاول الإرهابيون انتزاعه، مستظلين بالفتوى للمرجعية العليا، التي كانت من أهم العوامل في شحذ الهمم للوصول إلى النصر".وأشار القائد العام إلى أن "أبطال القوات المسلحة صنعوا صورة راهن الكثيرون على فقدانها وتلاشيها، وأثبتوا أن تنظيمات الإرهاب والكراهية والإجرام لن تفلت من العقاب، وقضوا على أوهام تقسيم العراق وتشرذمه".وتابع أن " يحمل ذكريات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، ومن عزيمتهم نستمد قوتنا لإعمار العراق وحماية نهوضه وبناء بلد للأجيال القادمة".وأكد السوداني أن "القوات المسلحة مصممة على الاستمرار في خدمة الشعب والمضي قدماً في جميع مجالات التنمية، وبناء عراق يفخر به كل العراقيين، بلد الشهداء والفرسان الذين قهروا الإرهاب إلى الأبد".وحذر القائد العام كل من يحاول "تدنيس أرض العراق أو زعزعة وحدة العراقيين أو زرع الخوف في قلوبهم"، مشدداً على أن العراقيين مملوءون بخشية الله وحب الوطن.وختم السوداني كلمته بالتأكيد على "أهمية توحيد المواقف وتعزيز ودعم الاستقرار الذي ينعم به العراق اليوم، مع استمرار حرصه على دعم القوات الأمنية التي تحمي كل شبر من أرض الوطن".