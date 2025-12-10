الصفحة الرئيسية
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
مكتب السوداني يصدر بياناً بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان: نجدد التزامنا بكفالتها
سياسة
2025-12-10 | 08:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
أصدر
مكتب رئيس الوزراء
، اليوم الأربعاء، بشأن
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
، فيما أشار الى تجديد الحكومة التزامها بكفالة هذه الحقوق.
وذكر المكتب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول 2025، بمناسبة الذكرى الـ 77 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي كرست الحقوق غير القابلة للتصرف وجمعتها لتكون أساساً لكل الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وتابع: "كما أن هذا اليوم هو مناسبة للتضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل بقاع الأرض"، مبيناً أنه "انطلاقاً من التزام حكومتنا الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية، وترسيخ مبادئ العدل والكرامة الإنسانية، التي أكدت عليها الأديان السماوية، ونص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني (الحقوق والحريات)، نجدد التزامنا بكفالة هذه الحقوق وتعزيز حمايتها والدفاع عنها".
وأشار البيان الى انه "يتزامن احتفالنا بهذه المناسبة مع ذكرى
يوم النصر
على عصابات
داعش
الارهابية، وانتهاء سيطرتها على عدد من مدن
العراق
، بتضافر جهود الشعب العراقي وقواتنا المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها كافة"، مردفاً أنه "لقد خطت
الحكومة العراقية
خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، ومنها؛ تنظيم انتخابات ناجحة لاختيار اعضاء
مجلس النواب
ومجالس المحافظات، وتحسين أوضاع السجون، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم وتعويض الناجين من الارهاب من جميع المكونات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع
الأمم المتحدة
ومنظمات
المجتمع المدني
".
وأكمل، أنه "قد امتد دور حكومتنا الإنساني إلى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات عاجلة لأشقائنا الذين اكتووا بنار الحرب الاجرامية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزّة ولبنان، واستقبال النازحين منهم داخل العراق، وتقديم الدعم المادي والصحّي لهم، تأكيداً لثوابت العراق في نصرة القضايا العادلة".
وبين، إن "اليوم العالمي لحقوق الانسان يمثل رسالة لتجسيد مبادئ هذه الحقوق على أرض الواقع، وتعزيز روح المواطنة، وحماية
الكرامة
الانسانية، وهي مناسبة تزيدنا اصراراً على تحقيق تطلعات شعبنا الكريم وحفظ كرامة المواطن العراقي في كل مجال أو مكان".
السوداني
حقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
مكتب رئيس الوزراء
الحكومة العراقية
المجتمع المدني
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
مكتب السوداني
رئيس الوزراء
+A
-A
